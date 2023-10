Le coefficient belge sourit : les clubs de Pro League réalisent la quatrième meilleure performance européenne de la semaine

Après une première journée en demi-teinte qui n’avait vu aucun club s’imposer, les équipes belges ont réalisé une meilleure semaine grâce aux succès de Bruges, Genk et La Gantoise.

Déjà assurée de rester dans le top 10 à la fin de la saison, ce qui offrira au champion lors de la saison 2024-2025 un ticket direct pour les poules de la Ligue des champions suivante, la Belgique a réalisé une très belle semaine, bien aidée par les victoires respectives de Bruges à Bodo Glimt, de Genk à Cukaricki et de La Gantoise face au Maccabi Tel-Aviv. Ces trois succès ont rapporté 1.200 point à notre championnat alors que 0.800 point avait été obtenu il y a deux semaines. Cette semaine, seules l’Espagne, l’Italie et l’Angleterre ont engrangé plus de points que les clubs belges.