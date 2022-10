Le coefficient belge à la fête : la Pro League gagne une place

Pour terminer à la huitième place, la Belgique a besoin de grandes performances de ses représentants mais doit également espérer que ses concurrents ne performent pas. Et dans cette optique-là, notre pays est plutôt bien loti.

Juste derrière nous au classement, l’Écosse vit, de très loin, sa pire saison depuis longtemps. Après avoir vu deux de ses représentants sortis en qualifications, les Écossais n’auront plus d’équipe en Europe après l’hiver, sauf si les Rangers humilient l’Ajax par cinq buts d’écart lors de la dernière journée de Ligue des champions. Autant considéré leur élimination comme acquise, comme c’est le cas du Celtic (4e en C1) et de Hearts (3e en C4) qui ne pourront pas remonter dans leurs classements respectifs.

Plus loin au classement, l’Autriche, et ses trois représentants en poules (sur cinq possibles), va tout de même beaucoup mieux. En Ligue des champions, Salzbourg est troisième de son groupe passera probablement l’hiver européen. Deuxième du sien en Europa League, Sturm Graz devrait suivre cet exemple même si une élimination pure et simple n’est pas à exclure. En revanche, ce sera bien le cas de l’Austria Vienne, dernier de son groupe en Conference League.

Avec une Écosse qui ne prendra presque plus de points et une Autriche tout de même assez loin au classement, la Belgique peut voir venir et devrait, plus que probablement, terminer la saison à la huitième place au classement. Si cette place semble acquise, le travail est loin d’être terminé. La saison prochaine, la Belgique perdra un petit peu plus de points que ses concurrents car sa saison 2018-2019 était de bonne facture et elle ne sera plus comptabilisée. Pour l’avenir à long terme du football belge, Anderlecht et La Gantoise seraient donc bien inspirés de réussir leurs finales respectives jeudi prochain. Plus que jamais, l’union fait la force.