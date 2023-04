Né aux États-Unis 1949 et utilisé pour la première fois dans un supermarché de l’Ohio plus de 20 ans plus tard, le code-barres souffle ses 50 bougies. Le premier article à avoir été scanné est un paquet de chewing-gum. Depuis lors, le code-barres s’est étendu à d’autres domaines (la poste, la santé, le shopping, etc.) et est devenu indispensable.

"Ça nous permet d’éviter de devoir encoder des chiffres sur les caisses, donc ça diminue les erreurs. Ça accélère le passage en caisse des clients. Ça accélère également la prise d’inventaires. Et ça permet également de passer des commandes de manière plus automatique", relève Michel Bouté, responsable secteur caisses d’une enseigne d’hypermarchés.

Après un demi-siècle, le code-barres est amené à évoluer vers le QR-code, lisible sur smartphones. Une manière d’avoir davantage d’informations que celles affichées en magasin.