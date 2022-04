Le coach du PAOK s'en prend violemment aux supporters marseillais : "Mieux vaut qu'ils ne viennent pas chez nous"

Beaucoup de tension et de rififi jeudi soir lors du quarts de finale aller de Conference League entre Marseille et le PAOK Salonique. Si, sur la pelouse, l'OM a su prendre une légère option grâce, entre autres à une praline somptueuse de Dimitri Payet (2-1), c'est en gradins que la tension s'est avérée la plus palpable.

Déjà avant la rencontre, les supporters des deux camps, massés face à face en tribunes, se provoquaient à coups de fumigènes lancés depuis les travées. La tension est ensuite encore montée d'un cran pendant le match ou divers pétards et morceaux de sièges ont été balancés depuis le clan marseillais.

Une ambiance très chaude, à la limite de la licité, qu'a fortement décriée Razvan Lucescu, le coach du PAOK. Sans langue de bois, il s'en est pris aux supporters marseillais et leur a promis un accueil particulièrement...chaleureux au retour : "Au match retour, j’espère que Marseille sera reçu comme nous avons été reçus ici. Je suis très déçu de ce que j’ai vu. C’est une très mauvaise image pour la ville. Il y a beaucoup de violence dans le monde d’aujourd’hui, il n’y a pas besoin d’en avoir dans le foot. Mieux vaut que les fans marseillais ne viennent pas chez nous."

Ambiance, ambiance. En tout cas, ça promet en vue du match retour. Notons, pour conclure, qu'après la rencontre, la tension s'est encore manifestée, avec les policiers cette fois. 10 personnes ont été interpellées alors qu'environ trente policiers auraient été touchés ou blessés.