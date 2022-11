Le coach de Brighton encense Trossard : "Il joue de manière fantastique mais peut faire encore mieux"

Leandro Trossard est en feu du côté de Brighton. Le Diable rouge fait l’unanimité, notamment auprès de son coach qui l’a encensé en conférence de presse.

Arrivé en remplacement de Graham Potter, Roberto De Zerbi a rapidement compris que Trossard allait lui faire beaucoup de bien en inscrivant un triplé à Anfield pour la première du coach italien avec les Seagulls. Buteur à deux autres reprises depuis, le Diable rouge a tout simplement inscrit 5 des huit buts inscrits par Brighton sous la direction de son nouveau coach.

Avec un tel impact, son entraîneur ne peut qu’elle content de lui. "Je crois en Leandro. Il a disputé six matchs fantastiques depuis mon arrivée, mais je pense qu’il peut jouer encore mieux. J’ai beaucoup de confiance en lui. Il peut marquer plus et jouer 90 minutes de plus.", a expliqué De Zerbi en conférence de presse, la veille du déplacement à Wolverhampton.

Nommé pour le titre du joueur du mois d’octobre, Trossard casse la baraque du côté de Brighton et postule de plus en plus à une place dans le onze titulaire pour la Coupe du monde. Dans la forme de sa vie, l’ancien joueur de Genk semble capable de passer un cap supplémentaire.