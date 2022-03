Le coach allemand Markus Gisdol quitte le Lokomotiv Moscou en raison de l'invasion russe

L'entraîneur allemand du club de football russe du Lokomotiv Moscou Markus Gisdol a quitté ce mardi son poste qu'il occupait depuis le mois d'octobre. L'intéressé a déclaré au journal Bild que l'invasion de l'Ukraine par la Russie était à l'origine de sa décision.

"Entraîneur de football est le plus beau métier du monde pour moi", a expliqué l'ancien coach de Hoffenheim, Hambourg et du FC Cologne qu'il a quitté en avril dernier. "Mais je ne peux pas continuer ma profession dans un pays dont le leader est responsable d'une attaque au milieu de l'Europe. Cela ne correspond pas à mes valeurs. Je ne peux pas être à Moscou sur le terrain d'entraînement où les joueurs s'entraînent et exiger du professionnalisme alors qu'à quelques kilomètres de là, des ordres sont donnés qui apportent la misère à tout un peuple."

Le club a annoncé qu'un autre Allemand, Marvin Compper, assurera la fonction d'entraîneur intérimaire.

En revanche, Sandro Schwarz, le coach allemand du Dinamo Moscou, a confirmé qu'il ne quitterait pas son poste.