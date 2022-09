Le CO2 absorbé par les arbres contribue à les faire grossir.

Observée entre 1970 et 2015 dans le cadre de cette étude, cette augmentation significative du volume de bois des arbres provoquée par une nette augmentation des émissions de carbone porte un nom : la "fertilisation par le carbone". En clair, le dioxyde de carbone va accroître le taux de photosynthèse d'une plante et augmenter sa croissance en accumulant l'énergie solaire, l'eau et les nutriments contenus dans les sols.

Les auteurs des travaux, qui estiment que la fertilisation par le carbone serait "encore plus élevée" que celle décrite dans des travaux antérieurs, voient dans ces résultats une opportunité de réduire le coût lié à l'atténuation du réchauffement climatique. "La fertilisation par le carbone rend certainement moins coûteux le fait de planter des arbres, d'éviter la déforestation ou de mener d'autres activités liées à l'amélioration du puits de carbone dans les forêts. Nous devrions planter plus d'arbres et préserver les plus vieux car au bout du compte, ils sont probablement notre meilleur atout pour atténuer le changement climatique", souligne Brent Sohngen, chercheur à l'université de l'État de l'Ohio (États-Unis) et co-auteur de l'étude.