Le CNCD-11.11.11 mène une action pour réclamer 0,7% du RNB pour l’aide publique belge au développement

Près d’une centaine de personnes ont mené une action coordonnée par le Centre national de coopération au développement (CNCD- 11.11.11.) devant le cabinet de la ministre de la Coopération au développement Meryame Kitir pour réclamer que la Belgique respecte son engagement de consacrer 0,7% de son revenu national brut (RNB) à l’aide publique au développement (APD).

"La Belgique s’éloigne de cet objectif puisqu’en 2021 cette aide s’élevait à 0,46% du RNB, ce qui est sous la moyenne dans l’Union européenne qui est de 0,49% et très loin de l’objectif international de 0,7% d’APD fixé depuis les années 1970 par l’Organisation des Nations unies", déplore Arnaud Zacharie, secrétaire général du CNCD-11.11.11.

"Il suffit de regarder la carte de la solidarité internationale en Europe pour constater que tous nos pays voisins sont plus généreux", souligne-t-il. Les Pays-Bas et la France consacrent 0,52% de leur RNB à cette aide contre 0,74% pour l’Allemagne et 0,99% pour Luxembourg, selon le CNCD. "Nous sommes dans une polycrise mondiale, climatique, économique, migratoire et sanitaire, qui nécessite de renforcer la solidarité internationale", ajoute M. Zacharie qui appelle notre pays "à assumer sa juste part".

En juin dernier, le Conseil des ministres restreint s’est engagé à augmenter l’APD de la Belgique à 0,7% du RNB. "Elle doit prendre sa décision aujourd’hui comme c’est le dernier conclave budgétaire de la législature", insiste-t-il. "Pour respecter cet engagement, notre pays doit ancrer dans la loi budgétaire une croissance linéaire et contraignante de l’APD", explique-t-il. "En 2002, l’objectif de 0,7% avait été fixé pour 2010. Grâce à cela, nous sommes arrivés à 0,64% de RNB consacré à l’APD en 2010", rappelle-t-il.