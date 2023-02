Le Club vendredi, le Standard samedi, semaine "spéciale" pour Karel Geraerts

Le calendrier du championnat offre parfois des étonnants hasards en plaçant ces matches. Au moment de sa sortie au début de la saison, Karel Geraerts, le jeune et nouveau coach de l’Union avait très certainement dû surligner cette semaine : déplacement à Bruges le vendredi, suivi de la réception du Standard, huit jours plus tard. Deux duels contre deux grosses cylindrées du championnat, c’est certain mais aussi deux clubs spéciaux pour Karel Geraerts, retraité du foot en 2017 : "bien sûr c’est très spécial pour moi", explique le coach Unioniste au micro de Pierre Deprez. "Il ne faut pas oublier que j’ai joué 11 saisons à Bruges, j’habite 5 minutes à pied du stade. Et la semaine prochaine, on reçoit le Standard où j’ai vécu 3 saisons magnifiques. C’est évident que c’est spécial."

Les deux clubs pour lesquels Karel Geraerts a disputé le plus de rencontres dans sa carrière. 165 matches pour le Club, 113 pour le Standard. Un lien particulier s’est donc noué mais pas de quoi empêcher le jeune entraîneur de battre ses anciens employeurs. C’était d’ailleurs l’objectif de l’Union en venant ce vendredi soir dans l’antre du champion en titre : "on se sent un peu perdant avec ce partage à Bruges. On est déçu même si je suis sûr que dans quelques jours, on trouvera, au final, que c’est un bon résultat", détaille Geraerts. "Comme nous, Bruges a voulu jouer, c’était un match assez ouvert. On a manqué un peu de justesse dans le dernier geste, peut-être qu’on aurait dû jouer un peu plus collectif mais pour le reste c’était bien."