Le "Club-med" dans les coulisses d'une success-story

Eté 1950. 300 touristes arrivent à Majorque après 36 heures de train, de car et de bateau. Ils découvrent un camp de tentes dans un lieu paradisiaque, et la magie opère. Ce sont les premiers vacanciers du Club Méditerranée. 70 ans plus tard, le Club Med est devenu une multinationale du tourisme haut de gamme. Comment le rêve de deux hommes a-t-il pu devenir une référence mondiale ? Comment ces clubs ont-ils réussi à cultiver un esprit si particulier qui a changé à jamais la culture des vacances ? Comment le Club Med a-t-il innové tout au long de son histoire pour continuer à imaginer mille moyens de dépayser et divertir ? Grâce à des images d’archives et aux témoignages de ceux qui ont vécu l’histoire du Club, redécouvrez la success story d’un village de vacances qui a conquis la planète. Découvrez un paradis de liberté, une formule tout compris, des activités sportives à volonté et une ambiance inimitable incarnée par des employés hors du commun.