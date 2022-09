Le Club Dorothée a 35 ans : pourquoi ça a cartonné

Avec le Club Dorothée, on n’est plus dans le simple enchaînement des dessins animés, on est désormais dans le talk-show puisque Dorothée et ses copains jouent les intermèdes entre chaque dessin animé. Et surtout, ils ne se contentent pas de lancer les dessins animés : ils chantent (Dorothée fera de l’émission le faire-valoir de ses futurs tubes), ils demandent au public d’élire leurs dessins animés préférés via le Minitel (oui c’est maintenant que vous pouvez lâcher cette ref que les moins de 30 ans n’ont pas connu : "3615 code TF1"). Et puis n’oublions pas non plus la participation d’autres stars du petit écran de l’époque, comme les Musclés qui feront l’accompagnement musical le mercredi après-midi, Chantal Goya ou encore Carlos, qui reviendra régulièrement en tant que parrain dans l’émission.