Le club de Tottenham va construire une piste de karting sous son stade.

Le club de football de Tottenham a annoncé mardi un partenariat de 15 ans avec la Formule 1. Dans ce cadre, le club de Premier League anglaise va construire une piste pour karts électriques sous la tribune sud de son stade. Un site pour des activités interactives de sport automobile et des points de vente de nourriture et de boissons seront également installés.

Le Tottenham Hotspur Stadium a accueilli son premier match de Premier League en avril 2019. Le stade de 62.850 places a également vu se dérouler des combats de boxe, des matchs de football américain de la NFL et de rugby, ainsi que des concerts rocks.

"Depuis la construction de ce stade, notre ambition a toujours été de voir jusqu’où nous pouvons repousser les limites pour offrir des expériences de classe mondiale qui attireront des gens du monde entier tout au long de l’année", a expliqué Daniel Levy, le président de Tottenham, dans un communiqué de presse.

Selon le président de la F1, Stefano Domenicali, ce partenariat développera un nouveau programme de formation des pilotes visant à élargir le vivier de talents en sport automobile et à identifier la prochaine génération de pilotes de F1.

Il permettra aussi de créer des opportunités de formation et de carrière pour les jeunes habitants locaux et d’apporter une plus grande diversité dans l’industrie du sport automobile, en particulier pour les femmes et les groupes sous-représentés.