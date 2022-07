Le Club de Bruges s’impose avant la Supercoupe de Belgique, Malines partage contre le RWDM

Le Club de Bruges s’est imposé 4-2 mercredi après-midi contre le FC Utrecht (Eredivisie) pour son dernier match de préparation avant la Supercoupe de Belgique. De son côté, le FC Malines s’est contenté d’un 0-0 contre le RWDM.

Au coup d’envoi, Carl Hoefkens alignait une équipe composée, notamment, de Charles De Ketelaere, pourtant annoncé en partance pour l’AC Milan. Les Brugeois menaient rapidement 2-0 grâce à Noa Lang (13e) et un but contre son camp de Nick Viergever (21e). Quelques minutes plus tard, les Néerlandais réduisaient la marque par Anastasios Douvikas (28e).

Après la pause, l’entraîneur des Gazelles faisait tourner son effectif et la nouvelle recrue Ferran Jutgla se signalait par deux fois (68e et 73e), avant que Mimoun Mahi ne fixe le score final (88e).

Les Brugeois disputeront leur dernier match avant la reprise du championnat lors de la traditionnelle Supercoupe de Belgique, marquant le début officieux de la nouvelle saison le dimanche 17 juillet à 18 heures. Ils seront opposés à la Gantoise, vainqueur de la Coupe de Belgique.