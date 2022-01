Le Club de Bruges met en vente des "certificats numériques" exclusifs pour ses fans

Le Club de Bruges veut se lancer dans les NFT et annonce qu’il mettra en vente des certificats relatifs à des objets exceptionnels et des moments forts de son histoire, dont ses supporters pourront se targuer d’être les propriétaires, écrit De Tijd jeudi. Les Blauw & Zwart deviennent ainsi le premier club belge à se lancer sur le marché du NFT.

Un NFT (pour Non Fungible Token – jeton non fongible) est un certificat attestant l’unicité des fichiers numériques et, en ce sens, s’oppose à leur caractéristique reproductible à l’infini. Il introduit ainsi une notion de rareté numérique. Parmi ses applications les plus populaires, il assure l’authenticité d’une œuvre et représente ainsi une certaine notion de propriété de celle-ci, mais peut aussi servir de droit d’accès exclusif à un événement ou à un service.