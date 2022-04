Le Club de Bruges leader virtuel grâce à son succès face à l’Antwerp

Le matricule N°1 a en tout cas abordé cette rencontre avec les crocs. Très actifs et attentifs sur les deuxièmes ballons, les Anversois ont remporté beaucoup de duels et se sont créé les premières opportunités du match. Avec Frey notamment (17e).

Les Brugeois n’ont pas paniqué et sont progressivement rentrés dans leur rencontre. A la 27e, Skov Olsen tergiversait et gaspillait un face à face alléchant face à Butez. Dix minutes plus tard, c’était déjà la délivrance pour le Club de Bruges.

Libéré par une jolie passe de Noa Lang, Tajon Buchanan a habilement évité le retour de ses adversaires avant d’armer une frappe. Un tir contré par Faris Haroun qui a pris une trajectoire piégeuse et imparable pour le malheureux Jean Butez (37e).

Dans la minute suivante, Haroun a tenté de remédier à cette déviation malchanceuse mais a buté sur Simon Mignolet (39e).

Ce sera la dernière occasion franche des Anversois durant cette rencontre. La deuxième mi-temps a elle aussi été riche en duels mais les Brugeois sont parvenus à garder le danger loin de leur but. L’équipe d’Alfred Schreuder s’est ainsi contentée de maîtriser le ballon sans alerter Butez. Un scénario qui a finalement fait les affaires de Bruges qui débute donc idéalement ces Champions playoffs.