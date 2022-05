Le Club Bruges sacré champion de Belgique 2022 après une victoire renversante à l'Antwerp !

Le Club Bruges est sacré champion de Belgique pour la 18e fois de son histoire. En battant leur rival de l’Antwerp (1-3) dans une rencontre renversante, les Blauw & Zwart concrétisent dans des Champions Playoffs’ où ils ont été intraitables, à défaut d’être flamboyants. C’est leur troisième titre consécutif.

En se déplaçant à l’Antwerp, Bruges tient sa première occasion de sceller le sort du championnat. L’Antwerp réalise un début de Champions Playoffs’ indigent, qui oblige les hommes de Brian Priske à un ultime sursaut : retarder la célébration du titre du rival détesté.

L’orgueil offre un supplément d’âme au Great Old dans cette rencontre : méconnaissables face à Anderlecht, les Anversois prennent l’initiative et crée à eux seuls toutes les occasions de la première période. D’un poteau de Samatta (15e), à un enroulé de De Laet (23e) en passant par une tête du même Samatta (34e), les Anversois ont buté sur un Mignolet en état de grâce, qui a pratiquement tout arrêté. Seul Frey a réussi à percer l’infranchissable par une frappe courbée surpuissante (19e minute, 1-0) au terme d’une action qu’il aura créée et conclue.