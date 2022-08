Le Club Bruges s'apprête-t-il à vivre la dernière épopée belge en Ligue des Champions ?

Ces dernières saisons, le Club Bruges a échoué à survivre en Ligue des champions. L'année dernière, ils obtenaient 4 points face à Manchester City, Leipzig et le PSG. La saison précédente, c'est face à Dortmund, au Zenit et à la Lazio qu'ils échouaient à la troisième place. Et sur l'exercice 2019-2020, c'est contre le Real, le PSG et Galatasaray qu'ils butaient.

Si les joueurs raffolent de rendre visite aux plus grands clubs du monde, histoire de laisser leur carte de visite en prenant plein la vue, les dirigeants brugeois ont pesté à plusieurs reprises dans le passé. Plus que des matchs de gala, plaisants pour le spectateur, Mannaert et Verhaeghe souhaitent avant tout des matchs qui permettent à Bruges de réaliser ce qu'il n'a pas encore réussi à faire. Accéder aux huitièmes de finale. Seul La Gantoise y est parvenue dans l'ère moderne de la Ligue des champions, en se défaisant d'un groupe composé du Zenit, de Lyon et de Valence, avant de buter sur Wolfsburg dans le tableau final. Avant eux, Anderlecht avait réussi l'impossible en 2000 en terminant en tête de son groupe devant Manchester United, le Dynamo Kiev et le PSV.