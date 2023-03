Le Club Bruges retombe dans ses travers et s’incline à Courtrai, sa 4e place menacée

Après sa victoire face au Standard, Bruges se déplaçait à Courtrai avec la volonté d’enchaîner. Et le Club est à nouveau retombé dans ses travers pour cette 30e journée de Pro League. En manque d’inspiration, les hommes de Rik De Mil s’inclinent grâce à un superbe but de Kadri. Au classement, Bruges pourrait perdre sa 4e place au profit de Gand qui reçoit Eupen ce dimanche.

Bruges décide de presser dès le début et se montre directement dangereux via Rits à la 5e. Mais Courtrai rentre enfin dans son match et fait jeu égal avec Bruges qui a du mal à répondre à l’intensité physique des locaux. Du coup, peu d’occasions à se mettre sous les dents. Il faut attendre la 30e pour voir le stade exploser de joie. Sur un magnifique enroulé, Kadri trouve le petit filet de Mignolet qui ne peut rien faire.

Le match est enfin lancé. Bruges sonné réagit enfin, mais l’envoi de Buchanan est bien stoppé par le portier du KVK. Le score ne va plus changer avant le repos malgré la grosse possibilité pour Vanaken à la 45. C’est 1-0 à la mi-temps.

La 2e mi-temps reprend en mode mineur et il ne se passe pas grand-chose. Bruges n’est pas bien et les premiers changements se font. Notamment pour Yaremchuk, qui à la 69e rate l’immanquable. Courtrai subit et procède par contre-attaque en protégeant le petit avantage acquis en première période.

Le temps passe et le score est toujours en faveur de Courtrai qui tente de faire 2-0 via Kadri, mais Mignolet veille. Et alors que Bruges pense revenir au score dans les arrêts de jeu, le but est annulé. Courtrai prend trois points importants dans la lutte à la relégation. Il se retrouve 14e avec 30 unités, six de plus qu'Ostende 16e, en position d'être relégué. Bruges perd lui trois points précieux dans la lutte pour les PO1. Le Club pourrait même voir Gand le dépasser en cas de victoire dimanche face à Eupen.