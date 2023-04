Le Club Bruges peut-il relancer la course au titre à Genk ? (Direct audio et commenté 18h30)

Les choses sérieuses commencent ce week-end en Belgique avec les Champions Play-offs ! En ouverture, le Racing Genk, leader, accueille le Club Bruges, qualifié sur le gong. Ce premier choc est à suivre en direct audio et commenté dès 18h30.

On devrait y voir plus clair dans la course au titre après cette première rencontre entre Limbourgeois et Brugeois. Premier des Play-offs 1, Genk compte 8 points d’avance sur les Blauw en Zwart. Une victoire des troupes de Wouter Vrancken mettrait un terme aux minces espoirs de titre du Club, tandis qu’un succès brugeois relancerait complètement la course au titre.

Moins fringant depuis le départ de Paul Onuachu pour la Premier League, Genk semble sur la pente descendante alors que de son côté, Bruges a repris du poil de la bête depuis le départ de son entraîneur Scott Parker.

Durant la phase classique, les deux équipes l’ont emporté à domicile.