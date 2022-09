Le Club Bruges ou la fin du complexe belge en Ligue des champions

On constate le pallier franchi dans la manière avec laquelle Hoefkens a pu gérer sa deuxième mi-temps à Porto. Abakar Sylla averti à la 54e ? Le voilà remplacé une dizaine de minutes plus tard par Dedryck Boyata, qu’importe si l’Ivoirien avait été le héros six jours plus tôt contre Leverkusen. Pouvoir réagir si rapidement en remplaçant la qualité par la qualité, voilà un nouveau luxe que Bruges ne pouvait s’offrir. Les Gazelles Brugeoises devront gérer ce paramètre dans le temps : les retours prévus de Mata puis de Lang dans le courant du mois feront logiquement des mécontents. Si ce défi de maintenir la paix des ménages est également couronné de réussite, Hoefkens pourra clamer la fin du complexe d’infériorité des Belges en Coupe d’Europe. Et rêver des huitièmes de finale, qui n’ont été atteints qu’une fois, par La Gantoise en 2016.