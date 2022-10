Le Club Bruges lance sa box de légumes pour soutenir les agriculteurs locaux

"Boeren voor Boeren" : voilà le nom de la box de légumes imaginée par le Club Bruges et les agriculteurs locaux, que tous les supporters des Blauw & Zwart qui se rendent au stade pourront commander et ramener à la maison après chaque match à domicile, et ce dès la rencontre face à Saint-Trond programmée le mercredi 19 octobre.

"Historiquement, les supporters des équipes adverses se sont moqués des joueurs et supporters du Club Bruges en les traitant de "boeren", de paysans", souligné le communiqué des Champions de Belgique en titre. Au lieu de fuir ses racines, le Club Bruges a décidé de les embrasser pleinement en lançant sa box de légumes, qui sont tous cultivés à quelques kilomètres du stade par des agriculteurs locaux et vendus directement, sans intermédiaire, aux supporters."

Selon les Brugeois, cette idée est "triplement positive : les supporters ont accès à des aliments sains et de saison, les agriculteurs locaux trouvent une source de revenus complémentaire, et le Club Bruges reste en contact avec ses racines."