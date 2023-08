Le Club Bruges déroule à Eupen, Genk s'impose au Cercle Bruges

Genk a battu le Cercle Bruges sur la plus petite des marges (0-1, mi temps 0-0), dimanche au Jan Breydel, pour le compte de la troisième journée de Jupiler Pro League. Les hommes de Wouter Vrancken se sont rassurés après deux défaites de suite, contre Eupen (0-1) et l'Olympiakos (1-0) et ont profité d'un but contre-son-camp du gardien adverse.

La première mi-temps a plutôt été à l'avantage des locaux. Les Brugeois se sont souvent approchés des cages adverses et ont tenté leur chance à plusieurs reprises. Ils ont toutefois été trop imprécis, tant dans les passes qu'à la conclusion, pour inquiéter Maarten Vandevoordt, à l'image d'une frappe de loin d'Abu Francis (30e) ou d'une remise tardive de Thibo Somers pour Kévin Denkey (32e). La deuxième mi-temps a été plus équilibrée mais ce sont malgré tout les joueurs du Cercle qui sont parvenus à se créer les meilleures situations. Ils ont une nouvelle fois échoué à la finition, que ce soit Francis sur un plat du pied (60e) ou Yann Gboho à l'issue d'un contre bien mené (65e).

Genk a finalement réussi à ouvrir le score par l'intermédiaire de Christopher Bonsu Baah, sorti du banc quelques minutes plus tôt. Le Ghanéen a fixé la défense dans le rectangle et décoché une frappe du gauche sur le poteau, avant que le ballon rebondisse sur le gardien adverse, Warleson Stellion Lisboa Oliveira, et rentre finalement.

Les efforts du Cercle ensuite ont été vains. Genk remporte sa deuxième victoire de la saison et remonte au classement à hauteur de l'Atnwerp, La Gantoise, Saint-Trond, Anderlecht et La Gantoise (six points chacun), derrière le Club de Bruges (sept points) et l'Union, en tête avec neuf points. Pour la quatrième journée, le Cercle se déplacera sur le terrain du Standard et Genk recevra Charleroi.