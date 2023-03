Le Club Bruges coule à Ostende (3-0), les supporters demandent des comptes

Ostende a battu le FC Bruges en ouverture de la 28e journée de Pro League 3-0 ! Les Côtiers remportent trois précieux points dans la course au maintien alors que les Brugeois se mettent de nouveau en difficultés en haut de classement. Les deux buts ostendais ont été inscrits par Thierry Ambrose sur un penalty en deux temps (44e) et par Cameron McGeehan à la 58e minute. Un joli but de Hans Vanaken a ensuite été logiquement annulé pour un hors-jeu. David Atanga a donné au score son allure finale dans le temps complémentaire.

Si le résultat est inquiétant, la manière l’est également. La défaite brugeoise est collective et l’ensemble des joueurs était à la peine dans cette rencontre. L’alchimie n’est clairement pas là. Scott Parker ne semble toujours pas exactement savoir quoi faire de ses joueurs ou ceux-ci ne comprennent pas les intentions de leur coach qui paraît, plus que jamais, être sur un siège éjectable.

En fin de rencontre, les supporters Brugeois ont fait part de leur mécontentement aux joueurs, cette lourde défaite à la côte sera difficile à digérer. On a pu voir notamment Simon Mignolet tenter de dialoguer avec les fans, tout comme Hans Vanaken. Tout s'est passé dans le calme.

Gand aura l’opportunité de se rapprocher de la quatrième place brugeoise s’il bat les Anderlechtois dimanche. Bruges doit se remobiliser à la vitesse de l’éclair avant le match retour contre Benfica.

Ostende, auteur d’une belle prestation, se rapproche à trois unités d’Eupen, première équipe non relégable qui doit encore jouer ce week-end.