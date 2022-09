Le Club Bruges confirme sa bonne forme avec une victoire à Seraing

Tout roule pour le Club Bruges! Quatre jours après avoir magnifiquement pris le dessus sur le Bayer Leverkusen en Ligue des Champions, les Blauw en Zwart ont ramené trois points importants de leur déplacement à Seraing ce samedi, à l'occasion de la 8e journée de Pro League. Cyle Larin et Hans Vanaken, qui a récemment prolongé au Club, ont inscrit les deux buts de la rencontre (0-2). Roman Yaremchuk, transfert entrant le plus cher du championnat, a lui été titularisé pour la première fois depuis son retour en Belgique. Une première réussie puisque l'Ukrainien a délivré deux passes décisives. Grâce à ce succès, les Brugeois consolident leur 2e place et reviennent à 2 points de l'Antwerp, qui se déplace au Cercle dimanche.

Dès le coup d'envoi, Seraing s'est laissé dépasser par Bruges qui a conservé le ballon pendant la quasi-totalité de la période (81%) de possession. Les Blauw en Zwart, cependant, n'ont pas réussi à convertir leurs occasions en buts. Juste avant la mi-temps, Seraing a inquiété les Brugeois sur une contre-attaque dangereuse stoppée par une faute de Antonio Nusa. Le joueur a pris une carte jaune (44e) et Seraing a obtenu un coup franc qui n'a rien donné.

Les joueurs de José Jeunechamps sont remontés sur le terrain avec un jeu plus offensif. Dans un premier temps, ils se sont rapproché des filets de Simon Mignolet avec une frappe enroulée de Antoine Bernier (48e) et quelques minutes plus tard avec un tir cadré de Morgan Poaty (50e). C'est finalement l'expérience des Brugeois qui a permis à Cyle Larin (0-1, 52e) d'inscrire le premier but de la rencontre suite à une perte de la balle dans la surface de réparation.

Pour la dernière demi-heure de jeu, Leroy Abanda est monté pour les Métallos et du côté brugeois, Skov Olsen et Raphael Onyedika ont fait leur apparition. Les changements de l' entraîneur, Carl Hoefkens, ont porté leurs fruits, car seulement trois minutes ont suffi pour que son équipe sécurise la victoire avec un but du capitaine Hans Vanaken (0-2, 69e).