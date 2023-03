Le clowncore, l'esthétique insolite qui rend la mode fun et décomplexée.

Le chic à la française a-t-il du souci à se faire ? Exit la mode sophistiquée et raffinée, temporairement tout du moins... Place à un style plus bigarré qui fait la part belle à un patchwork de couleurs en tous genres. Une tendance qui a un nom, le 'clowncore', et qui fait déjà des millions d'adeptes sur les réseaux sociaux.

Qui dit période morose dit volonté d'égayer son quotidien. Et cela passe (souvent) par la garde-robe, comme on a pu l'observer au sortir du confinement avec le 'dopamine dressing'. Les utilisateurs des réseaux sociaux vont encore plus loin aujourd'hui avec une esthétique inattendue et pour le moins surprenante : le 'clowncore'. Il s'agit d'adopter les codes du personnage le plus comique de l'univers du cirque avec un accent porté sur les couleurs vives, voire néon, les patchworks et les associations de motifs et nuances les plus improbables.