Le clou de girofle, plus qu’une épice, votre allié santé !

Les clous de girofle seraient intéressants pour prévenir et soulager de nombreux maux. Il possède en effet des propriétés antibactériennes, anesthésiantes et antiseptiques. Plus d’explications avec Ellen Desmecht de l’herboristerie Desmecht à Bruxelles.

Le clou de girofle est le bouton floral du giroflier, préalablement séché. Il possède de nombreuses propriétés thérapeutiques :