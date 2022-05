Le clip sera à l’honneur lors du "Music Video Festival" au Théâtre des Riches-Claires ces 10 et 11 juin

"Video Killed the Radio Star" chantait le groupe anglais The Buggles en 1979… C’est aussi le nom d’un festival dédié à l’univers du clip à Bruxelles. Il aura lieu au Théâtre des Riches Claires les 10 et 11 juin prochain.

Le festival du clip revient pour une quatrième édition ! "Notre festival est plus court, moins chargé, mais il s’est affirmé et densifié : Nous avons redoublé d’efforts pour débusquer les pépites annuelles pour la compétition nationale, face à des candidatures en augmentation constante et à un niveau de qualité croissant" expliquent les organisateurs dans un communiqué.

Comme les années précédentes, une compétition nationale est organisée pour récompenser les meilleurs clips musicaux sortis depuis janvier 2021. En plus de cette compétition, on retrouve également le "Speed-clipping", un concours original qui propose aux équipes participantes de réaliser un clip en trois jours (du mercredi 8 au vendredi 10 juin). La chanson à clipper est quant à elle tirée au sort… Petite nouveauté cette année : les quatre équipes participantes seront encadrées par une productrice professionnelle émergeante : Jeanne Scahaise. Les deux compétitions seront départagées par un jury indépendant.

Enfin, comme chaque année, la programmation du VKRS Festival prévoit des moments de projections, de conférences, de rencontres et de discussions autour de l’univers du clip. Playright + donnera par exemple aux professionnels du secteur une session d’informations sur les droits voisins et Sabam For Culture sur les droits d’auteur dans le domaine du clip. Les réalisateur.rice.s primés lors de la précédente édition participeront à une table ronde autour du clip durant laquelle iels partageront leurs diverses expériences. Enfin, les personnes intéressées pourront également participer à une masterclass sur le montage de clip.

Plus d’informations sur le festival ici !