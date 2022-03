Le clip majestueux de Stromae au Cinquantenaire pour "Fils de joie"

Un nouveau clip de Stromae vient de sortir, pour l’un des titres phares de son nouvel album Multitude, c’est Fils de joie. Et si le texte est hyper percutant, le clip l’est tout autant. Une fois de plus, Paul Van Haver, avec son frère Luc, sa femme Coralie, leur label Mosaert et la chorégraphe Marion Motin, ont réussi à rendre un moment inoubliable.

Fin janvier, c’était l’effervescence autour du parc du Cinquantenaire à Bruxelles, barricadé le temps d’un week-end pour permettre à Stromae d’y tourner un clip. Un appel à quelque 500 figurants avait été lancé. On y avait bien aperçu le chanteur sur une estrade en chef d’Etat mais on n’en savait pas plus. Le clip est arrivé hier à 19h40 et a déjà été visionné plus d’un million de fois.

Si la chanson Fils de joie lui a été inspirée d’un témoignage touchant d’une travailleuse du sexe et de son enfant, le clip est censé se passer "dans un pays fictif" où se déroule "un hommage national à une travailleuse du sexe disparue". On y retrouve le maestro dans la peau d’un président, prononçant un discours lors de ces funérailles. Il est entouré d’officiers et de gerbes de fleurs, pendant que se déroulent à ses pieds un défilé militaire et un cortège funèbre. Les danseuses dirigées par Marion Motin (habituée à travailler avec Stromae, mais aussi Christine&The Queens, Angèle…) sont parfaites sur les sons des percussions en maillots de corps, voiles de deuil, jarretelles et hauts talons.

Stromae a une fois de plus tourné un de ses clips dans la capitale, après la place Louise pour Formidable et un parking en construction à Evere pour Ta fête. Et si le Cinquantenaire est déjà par nature impressionnant, Stromae a réussi à le rendre carrément grandiose. La chanson a fait parler l’enfant et le client, le clip l'a transformée en cérémonie avec un discours digne d’un président, tel un Macron dans la cour des Invalides pour Belmondo. Après ça, on ne verra plus le Cinquantenaire comme avant car une prostituée, une héroïne, y a reçu un hommage d’envergure pour son enterrement.