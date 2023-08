Le clip de "I’m just Ken" dévoile les coulisses de Barbie avec Greta Gerwig hilare

Le clip "I’m Just Ken" vient d’être dévoilé et il montre des bonus et images inédites du film : les répétitions de Ryan Gosling en véritable performer vocal et danseur averti avec ses copains Kens, et la vraie surprise vient de la réalisatrice Greta Gerwig en train de jubiler face aux prouesses de son poulain.

Ryan Gosling a réussi cette pirouette de jouer à la fois le second degré tout en s’impliquant totalement dans le rôle. Résultat : il est aussi attachant que risible et rend la réalisatrice fière de sa prestation dans ces images filmées pendant les répétitions, particulièrement quand il part en roue libre.

Pendant ce temps, on découvre les musiciens cultes qui jouent la chanson en studio : Josh Freese de The Offspring à la batterie, et Slash des Guns N 'Roses pour le solo de guitare, ainsi que Mark Ronson préparant les parties de clavier et de guitare pour la ballade, ballade qui comprend également la guitare rythmique de Wolfgang Van Halen et la batterie du nouveau Foo Fighters (qui remplace Taylor Hawkins décédé).

Mark Ronson est donc le producteur responsable de cette folle bande originale, folle au point que l’album a établi un record dans les charts britanniques.

À ce jour, le film a déjà rapporté plus de 1,2 milliard de dollars dans le monde. Il pourrait battre le record du film le plus rentable en 2023.