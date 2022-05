Le climavorisme : le nouveau régime alimentaire qui prête attention à la planète.

Des steaks végétaux plutôt que de la viande de bœuf, des algues plutôt que des poissons élevés dans des fermes aquatiques, des aliments bio et de préférence locaux... Voilà autant de pistes pour composer un régime alimentaire climavore.

Les activistes Daniel Fernández Pascual et Alon Schwabe expliquent que le régime végane ne peut être l'unique solution pour réduire son empreinte carbone au moment de passer à table.

Leur intérêt se porte davantage sur les systèmes de production pour juger si tel ou tel aliment est acceptable.

En fait, les deux acolytes, qui ont baptisé leur duo Cooking Sections, proposent plutôt d'adapter son régime alimentaire en fonction des aléas climatiques et des modifications qui resculptent les paysages et les terroirs, et donc les ressources alimentaires.

On ne mangera pas par exemple de légumes d'hiver en plein mois d'août... Surtout, on évitera toutes les cultures qui sont le résultat d'une agriculture intensive. Il s'agit de préférer celles qui contribuent à la régénération de nos ressources : on variera les plaisirs avec toutes sortes d'algues parce qu'elles apportent de l'oxygène aux océans, on n'hésitera pas à préférer les huîtres et les moules à l'aquaculture en raison de leurs superpouvoirs de filtration de l'eau. Il faut aussi être curieux et goûter aux variétés anciennes de fruits et légumes associés à un terroir, pouvant être cultivés près de chez soi.