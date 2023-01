Le "Climate Doomism" ou l’apocalypse climatique.

Et des discours de ce genre, on en trouve énormément dans la presse. Par exemple, en 2019, l’écrivain américain Jonathan Franzen écrivait pour le New Yorker un article titré "What if we stopped pretending ?" ("Et si on arrêtait de faire semblant ?"). Dès les premières lignes, l’auteur se résigne à la crise climatique, argumentant que l’apocalypse est inévitable. "L’apocalypse climatique arrive. Pour s’y préparer, nous devons admettre que nous ne pouvons pas y échapper." Un langage dur qui affecte tout particulièrement les plus jeunes, qui sont de plus en plus nombreux à craindre un avenir incertain sur la planète.

La scientifique Alaina Wood, connue sous le nom de thegarbagequeen sur TikTok, lutte contre la crise climatique. Selon elle, le phénomène du "climate doomism" est très populaire chez la génération Z. Un phénomène qu’elle tente de contester sur le réseau social chinois. Car pour elle, ce genre de discours catastrophiques pousserait les gens à baisser les bras et arrêter toutes les initiatives en faveur du climat. L’idée que la lutte contre le réchauffement climatique est déjà perdue fait d'ailleurs partie, selon l’Université de Cambridge, des douze discours retardant l’action climatique.