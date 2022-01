Le climat s’invite dans les banques : la BCE a lancé un "stress test" sur les risques liés au dérèglement climatique

Le test de résistance ciblera des catégories spécifiques d’actifs exposés aux risques climatiques et non le bilan complet des banques. Les scénarios du test refléteront d’éventuelles politiques futures relatives au climat et évalueront aussi bien les risques physiques (comme la canicule, la sécheresse et les inondations) que les risques à court et long terme découlant de la transition vers une économie plus verte.

La BCE publiera les résultats du "stress test" en juillet prochain.