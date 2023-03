Le climat change, l'In BW dresse l'état des lieux de ses ressources en eau

L'eau, une ressource de plus en précieuse, notamment pour In BW qui se charge, entre autres, de la produire et de la distribuer dans 13 communes du Brabant wallon. En 2022, l'intercommunale a pompé quelques 8 millions de m3. Mais avec la crise climatique que l'on connaît, les ressources pourraient bien se tarir. Tout au long de l'année, In BW va dresser l'état des lieux des nappes phréatiques pour mieux anticiper l'avenir.