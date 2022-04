Le clavier bien tempéré de Bach : un vrai traité de composition sous forme d'exercices

Alors qu’il est en poste à Cöthen, Jean-Sébastien Bach écrit le 1er volume du Clavier bien tempéré. Sur la première page du manuscrit il écrit : « Clavier bien tempéré, ou préludes et fugues dans tous les tons et demi-tons, pour la pratique et le profit des jeunes musiciens désireux de s'instruire et pour la jouissance de ceux qui sont déjà rompus à cet art. »

Cette dédicace pourrait laisser penser qu’il ne s’agit là que d’exercices destinés aux claviéristes ou à ses élèves. Or le Clavier bien tempéré est également un véritable traité de composition.

Découvrez ci-dessus le second épisode de la série Le clavier bien tempéré de Bach. Un regard sur l’origine et l’influence de cette œuvre centrale et essentielle, avec le pianiste Julien Libeer, le musicologue spécialiste de Bach Gilles Cantagrel et le musicologue Lothar Seghers.

