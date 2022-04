Le clavier bien tempéré de Bach : la fugue comme métaphore du débat idéologique de l’époque

La fugue, qui est la forme la plus aboutie de divers procédés d’écriture, pourrait également se concevoir comme une métaphore du débat et cela résonne dans l’idéologie du siècle.

Dans son Discours de la Méthode, Descartes écrit : « Pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences ». C’est qu’à cette époque, les sciences se développent et dament un peu le pion au dogme religieux. Ce qui intéresse, c’est la découverte, la connaissance et l’explication scientifique des faits, qui même si elle déplaît à la religion, doit coller à la réalité.

On ne veut plus d’une vérité unique autocratique, déformant la réalité scientifique et cela malgré la Contre-réforme qui essaie de réinstaurer une vérité religieuse absolue. Le doute et le sens critique s’immiscent dans le domaine spirituel et certains osent même discuter de la nature de Dieu.

Découvrez ci-dessus le septième épisode de la série Le clavier bien tempéré de Bach. Un regard sur l’origine et l’influence de cette œuvre centrale et essentielle, avec le pianiste Julien Libeer, le musicologue spécialiste de Bach Gilles Cantagrel et le musicologue Lothar Seghers.

