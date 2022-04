Le clavier bien tempéré de Bach : Chostakovitch, dans les pas du maître baroque

L’unique compositeur à suivre les pas de Bach est Chostakovitch.

En 1950, lors du bicentenaire de la mort du maître baroque, Chostakovitch écrit : « Je me sens particulièrement proche du génie musical de Bach. Il est impossible d’y rester indifférent. J’écoute toujours sa musique avec le plus grand intérêt. J’ai entendu plusieurs fois un grand nombre de ses œuvres. Et à chaque fois, j’y ai découvert de nouveaux passages superbes. Bach joue un rôle important dans ma vie. Je joue tous les jours une de ses pièces. C’est pour moi un véritable besoin et ce contact quotidien avec la musique de Bach m’apporte énormément ».

A tel point qu’il décide de composer lui aussi 24 préludes et fugues afin, dit-il, de poursuivre cette tradition magnifique. Mais une question demeure. Pourquoi le Clavier bien tempéré ne figure-t-il jamais ou rarement au programme de concerts ?

Découvrez ci-dessus le dixième épisode de la série Le clavier bien tempéré de Bach. Un regard sur l’origine et l’influence de cette œuvre centrale et essentielle, avec le pianiste Julien Libeer, le musicologue spécialiste de Bach Gilles Cantagrel et le musicologue Lothar Seghers.

