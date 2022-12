Le classique The Low End Theory, d’A Tribe Called Quest, revisité pour ses 30 ans au Jazz Café

Deuxième plaquette du crew originaire du Queens, The Low End Theory propulsera A Tribe Called Quest au panthéon du hip-hop. Les productions de Q-Tip aideront à populariser la jonction entre rap et jazz. Le titre réfère d’ailleurs directement au timbre de basse qui rythme tous les morceaux, mais également au statut des noirs dans la hiérarchie sociale. Sujet qui sera largement abordé dans les paroles des 14 titres, aux côtés de la politique, du consumérisme, des relations, etc. En plein âge d’or du hip-hop, ils prennent le rap “bling bling” à contrepied pour proposer de l’inattendu, du neuf. Tout est audacieux dans ce disque, ce qui a peut-être valu aux New-yorkais un accueil critique mitigé à son lancement. Il finira par influencer toute une génération de rappeurs, de Nas à Kendrick Lamar, de producteurs comme Pharrell ou Madlib, mais aussi de rockeurs, Jack White l’ayant déjà cité. Il jouera même un rôle pour lancer la carrière solo de Busta Rhymes, que l’on peut entendre sur Scenario avec son groupe Leaders of the New School. C’est un tout nouveau paysage sonore qui s’est ouvert avec The Low End Theory et trente années plus tard, on peut encore sentir les répercussions qu’il a eues chez de nombreux musiciens.