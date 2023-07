Le classique de demain : le Festival des Dames met en valeur les jeunes artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Le Festival des Dames, c’est un petit nouveau dans le paysage des festivals de musique classique en Fédération Wallonie-Bruxelles. Créé l’année passée à l’initiative du violoncelliste Pierre Fontenelle, l’objectif de ce festival est de mettre en valeur la jeune génération de musiciennes et musiciens de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La seconde édition de ce festival se déroulera du vendredi 14 au dimanche 16 juillet prochain à l’Abbaye Notre-Dame du Vivier.

Le Festival des Dames s’apprête à vivre ce week-end sa seconde édition. Le principe reste inchangé : proposer trois concerts de musique de chambre, donnés par de jeunes artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le premier concert du festival sera donné par le Quatuor Karski, un jeune quatuor à cordes belgo-polonais, artiste en résidence à la Chapelle musicale Reine Elisabeth. Ils vont proposer un programme assez particulier, mettant à l’honneur autant la Belgique avec Joseph Jongen, dont commémore le centenaire de son décès en novembre prochain, mais également la compositrice polonaise Grazyna Bacewicz et – 14 juillet oblige – le compositeur Claude Debussy avec son quatuor à cordes.

Le samedi 15 juillet, la soprano namuroise Gwendoline Blondeel, accompagnée de Marie Datcharry, propose un récital intitulé "Je te veux", mêlant humour et sensualité.

Et enfin, le troisième jour de festival, le dimanche 16 juillet à 15h, Pierre Fontenelle, au violoncelle, Maya Levy au violon et Elodie Vignon, au piano, vous feront découvrir la musique de la compositrice américaine indienne Reena Esmail et tout particulièrement ses œuvres de musique de chambre, avec notamment son trio à clavier. "Ce sont des sonorités exotiques, c’est une musique qui mélange autant la musique classique indienne que la musique classique occidentale", nous explique Pierre Fontenelle.

Retrouvez toutes les informations et la programmation des concerts sur le site de Pierre Fontenelle.