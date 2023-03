Le Classic 21 Festival : réservez vos places !

K’S Choice vous propose ici le dernier concert en salle de sa tournée 30e anniversaire. Sam et Gert Bettens annoncent un grand moment festif avec leur groupe.

Retour aux sources pour Sharko avec son nouvel album We Love You David qui se traduit sur scène avec beaucoup d’énergie et d’efficacité, faites le plein de bonnes vibes avec ce trio décapant.

Le quatuor Boogie Beasts est irrésistible sur scène, proposant un Hill Country Blues relifté et très moderne… Are you ready to Boogie with the Beasts ?

On ne présente plus la jeune Ghalia Volt qui parcourt actuellement toutes les scènes roots des States et d’Europe. Ne manquez pas ce talent brut qui vous séduira en formule One Woman Band.

Mylene L. Chamblain a été choisie pour démarrer ce nouveau festival de la meilleure façon. Son dernier EP Body & Soul a retenu toute votre attention lors de sa diffusion sur les ondes de Classic 21.

Ambiance Festive !

Que serait un Classic 21 festival sans ces rencontres avec l’équipe ? Ici, pas de VIP room, tout le monde se côtoie dans la bonne humeur et vous pourrez profiter de DJ sets inédits de vos animateurs favoris entre chaque concert.