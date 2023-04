Le classement final du Tour des Flandres : van Aert 4e, nouveau podium pour Van der Poel et Pedersen

Retrouvez le classement final du Tour des Flandres 2023, remporté par en démonstration par Tadej Pogacar ce dimanche au bout des 273,4 km au programme entre Bruges et Audenarde.

Le Slovène s’est imposé au terme d’une course usante disputée par une météo maussade pour devancer Mathieu Van der Poel de 16 secondes et un groupe de 6 coureurs d’une minute et douze secondes. Ce groupe a été réglé au sprint par Mads Pedersen devant Wout van Aert et Neilson Powless.

Il s’agit de la 1re victoire de Pogacar en deux participations au Tour des Flandres. Mathieu Van der Poel enregistre quant à lui un 4e podium consécutif sur le 'Ronde' alors que Mads Pedersen remonte sur la boîte pour la deuxième fois après 2018.