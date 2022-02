Le classement du jardin de la villa Dewin redonne espoir aux amoureux des espaces verts à Bruxelles

Il y a un peu moins d’un mois, Pascal Smet, secrétaire Régional bruxellois chargé de l’urbanisme et du patrimoine annonçait son intention de classer l’entièreté du jardin de la villa Dewin, un chef d’œuvre de l’architecture Art-déco situé rue Meyerbeer à Forest.

Un classement qui empêchera la réalisation d'un vaste projet immobilier, le tout grâce à la mobilisation des habitants du quartier Meunier qui ont créé en 2014 un comité pour défendre ce patrimoine culturel et écologique unique. "C'est à travers des pétitions, des recours, notamment au conseil d’Etat, et une audition au parlement qu'on est arrivé à faire classer la moitié du jardin pour préserver l’entièreté du site" explique sa présidente Laure Mortiaux.

Une mobilisation réussie qui en encourage d’autres non loin de là. Comme celle des riverains du Marais Wiels qui s’opposent à la construction de logements sur le site dans un quartier déjà densément peuplé. Pour Genevieve Kinet, coordinatrice du comité Wielswijk, "cela veut dire que ça vaut toujours la peine de se battre. Si on vient construire 80 logements sur ce plan d’eau, ça fait 200 personnes en plus dans un quartier où on manque d’espaces verts."

Une mobilisation pour la préservation des espaces verts qui pourrait donner des idées à d’autres habitants de la capitale.