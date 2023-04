Le Clasico FC Barcelone - Real Madrid en direct commenté : 0-0, Courtois titulaire

Clasico épisode quatre. Le Real Madrid et le FC Barcelone se retrouvent pour la quatrième fois en 2023. Les trois premiers affrontements se sont soldés par trois victoires des Blaugranas. Cette fois, c'est en match retour de la demi-finale de Coupe du roi que les deux clubs vont devoir en découdre. Au match aller, les hommes de Xavi l'ont emporté 0-1 au Santiago Bernabeu.

Jouer un Clasico, c'est une question d'honneur, de fierté, c'est plus que du football. Cela étant consacré, un Clasico ça ne se joue pas, ça se gagne. Les Barcelonais l'ont bien compris en cette année 2023 mais pour les Madrilènes c'est plus compliqué. Largués dans la course au titre, les hommes d'Ancelotti ont une bonne occasion de laver un peu l'affront des trois dernières défaites en éliminant leur rival historique en Coupe du roi. Mais pour ça, il faudra parvenir à inverser la tendance.

Côté belge, Thibaut Courtois devrait être titularisé dans les cages. Eden Hazard a peu de chance de faire une apparition dans cette rencontre, malgré son retour sur les terrains pour la première fois depuis une éternité le week-end dernier.

Nous vous proposons de suivre la rencontre en direct commenté dès 21h.