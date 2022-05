Le clan Mbappé assure qu’il n’y a "aucun accord de principe avec le PSG"

Où évoluera Kylian Mbappé la saison prochaine ? La question est sur les lèvres de beaucoup d’amateurs de foot. Mais cette saga n’est pas encore terminée. Jour après jour, les médias français et espagnols écrivent sur le sujet et publient des infos "exclusives" (souvent contradictoires). Lassé par ces rumeurs, le clan Mbappé a démenti l’existence d’un quelconque accord de principe avec le PSG ou un autre club.



C’est un article de Parisien qui a fait sortir Fayza Lamari de sa réserve, la mère et conseillère du joueur. Le quotidien français annonçait en début de soirée que le dossier d’une prolongation se présentait "vraiment bien pour le PSG".



Il a, à peine, fallu une demi-heure à Lamari pour dégainer son portable et clarifier la situation sur Twitter. "Il n’y a aucun accord de principe avec le Paris Saint-Germain (ou un quelconque autre club). Les discussions autour de l’avenir de Kylian se poursuivent dans un climat de grande sérénité pour lui permettre de faire le meilleur choix, dans le respect de toutes les parties", souligne-t-elle.



En fin de contrat au mois de juin, Mbappé est courtisé depuis de longs mois par le Real Madrid. Le PSG espère de son côté convaincre sa pépite de prolonger.