Le clan belge évoque la chance de médaille pour la course sur route à l’Euro de Cyclisme : « on a construit une équipe pour Tim Merlier »

La Belgian Cycling a de quoi se montrer confiante pour la course en ligne de ce dimanche (10h15 heure belge). "C’est 100% jouable, ll y a beaucoup de sprinteurs et donc de grandes chances d’avoir un sprint massif, on a construit une équipe pour Tim Merlier et peut-être pour une échappée. C’est dans notre culture la course sur route, nos coureurs roulent bien et on a un vrai leader avec Tim, on espère avoir une chance", explique Frederik Broché au micro de Pierre Capart, notre journaliste sur place à Munich.

Le directeur technique de la fédération s’est également exprimé sur les désistements d’Yves Lampaert puis de Jens Keukeleire qui devaient initialement prendre le rôle de leader de la délégation. "Yves Lampaert n’est pas à 100% il a choisi de ne pas participer. C’était difficile de trouver un remplaçant, c’est une période compliquée. Après le Tour et juste avant la Vuelta, des équipes doivent marquer des points pour rester dans le WorldTour. Ce n’était pas possible non plus pour Jens Keukeleire, c’est le manager de son équipe qui lui a dit qu’il ne pouvait pas participer.", explique Broché avant de conclure : "ce n’était pas facile mais je pense qu’on a une belle équipe."