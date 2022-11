Le city pass arrive à Bouillon

Si jamais vous êtes le dernier des Belges à n’avoir jamais visité le Château de Bouillon, consolez-vous énormément : parce qu’à l’heure actuelle, il existe le Bouillon City Pass ! Ça va vous permettre non seulement de caresser les très vieilles pierres du formidable château féodal, vendu par Godefroy pour financer ses escapades croisées à la toute fin du 11e siècle ; mais aussi de visiter deux autres lieux palpitants de la petite cité ardennaise. Le musée ducal, d’une part, qui nous raconte l’histoire de la région et son folklore, de la première Croisade à aujourd’hui. Et puis l’Archéoscope Godefroid : un parcours audio-visuel ultra didactique, qui passe en revue toute l’épopée du Duc de Bouillon. Idéalement, il faut le voir avant de monter au château : la théorie avant la pratique ! Vive le City Pass, et vive les bouillons de culture.