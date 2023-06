Le citron serait-il le fruit le plus sain du monde ?

Sur les 47 aliments étudiés, tous sauf 6 (framboise, mandarine, canneberge, ail, oignon et myrtille) peuvent être considérés comme "Fruits et légumes puissants". Les scores de densité nutritionnelle vont de 10,47 (la limite basse) à 122,68 (le top du top).

La première étape (diviser les fruits et légumes en fonction de leur apparence : vert ou jaune-orange ou cruciforme) permet de dégager une tendance face aux résultats. En effet, les verts et les cruciformes se retrouvent en majorité dans les meilleurs résultats alors que les jaunes-oranges et les agrumes dans la moitié plus basse.

Dans cette liste, le citron est le premier fruit à apparaître après les légumes "les plus sains du monde", grâce à sa forte teneur en vitamine C et en antioxydants. S’il n’est bien sûr pas déconseillé de boire du jus de citron, en manger à tout va ne vous rendra pas plus sain. Une alimentation équilibrée est toujours conseillée par les nutritionnistes et diététiciens afin d’être en bonne santé.