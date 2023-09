Le citoyen en Europe fait face à 3 peurs

En Belgique, la campagne électorale a démarré et chaque parti essaie de trouver sa place auprès d’une opinion publique de plus en plus individualisée, de plus en plus morcelée.

Le métier, ou plutôt je devrais dire la vocation, de politique est très difficile à exercer aujourd’hui. Avant, il y avait quelques blocs assez lisibles, et des frontières relativement étanches au sein de l’opinion publique. Aujourd’hui tenter de comprendre l’opinion de chaque individu, ce n’est pas vraiment une promenade de santé. Même les algorithmes connaissent mieux les désirs et les souhaits des électeurs que nos politiques.

Les politiques qui veulent durer doivent au moins comprendre que nos concitoyens, en Europe, et à des degrés divers, font face à trois peurs en ce moment.

La première, c’est la peur de l’autre, de l’immigré. C’est donc la peur de perdre le contrôle de son territoire et donc de son identité. Première peur à laquelle nos politiques devront donc donner une réponse rassurante et responsable.

La deuxième peur, c’est la peur des incendies, des inondations. C’est donc effectivement la peur climatique et surtout la peur de voir que les géants pétroliers ont plus de contrôle sur nos politiciens que sur les émissions de CO2.

Puis la troisième peur épinglée, c’est la peur de l’intelligence artificielle. C’est vrai, la première peur portait sur ce que les partis d’extrême droite appellent le grand remplacement, autrement dit le remplacement de l’homme blanc par des immigrés du Sud. Ici, c’est la peur du grand remplacement de l’homme par la machine.

Et comme l’écrit joliment Dominique Moïsi, ces trois peurs forment une sorte de triangle des émotions, un triangle aussi dangereux pour la stabilité du monde que le fameux triangle des Bermudes pour la navigation maritime.