Le ciseau de Kouamé, les pas de samba de Gabriel Jesus, la finesse de Morales : les trois pépites de la soirée

La troisième journée de l'Europa League et de la Conference League nous a réservé quelques jolis moments de foot. Nous avons sélectionné trois pépites. Elles vous sont offertes par l'ancien Anderlechtois Christian Kouamé, le Brésilien Gabriel Jesus et le médian de Villarreal José Luis Morales. Toutes ces actions ont en plus contribué aux victoires de la Fiorentina (0-3), d'Arsenal (3-0) et du Sous-marin jaune (5-0).