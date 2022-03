Le cirque sous toutes ses formes au UP Festival

Il y a toujours une bonne raison de traîner à Bruxelles et la bonne raison du moment c’est le festival UP. Du cirque, mais plus moderne que moderne.

UP, c’est un festival qui fête déjà sa 17e édition, en offrant, jusqu’au 27 mars, 27 performances circassiennes et chorégraphiques de haut vol dans 11 lieux de la capitale. À ne pas manquer : "Only Bones", le solo magnétique de Marina Cherry ; un ballet de jonglerie par 5 virtuoses, sous le titre "Juventud" ; "Idylle" raconte, avec ironie et avec les ingrédients du cirque, les aléas de la vie amoureuse ; ou encore Fabrizio Rosselli, qui a inventé, dans "Bakéké", un spectacle chorégraphique époustouflant à base de seaux en plastique vert… UP, c’est un festival à vivre, le cœur écarquillé !