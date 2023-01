Depuis sa création en 1984, le Cirque du Soleil a toujours réussi à conjuguer les acrobaties et chorégraphies. Mais pour la première fois de leur histoire, les artistes de la célèbre compagnie québécoise évoluent sur une patinoire. Tout a dû être réappris, affirme Rob Tannion, directeur artistique : "Crystal est le 42e show de la compagnie, mais le tout premier vrai spectacle acrobatique sur glace."

L’histoire racontée est celle de Crystal, "une jeune fille qui se sent un peu incomprise et qui s’est enfuie de sa maison pour se diriger vers un lac gelé. Elle traverse la glace et entre dans cet autre monde où elle part à la découverte d’elle-même…"